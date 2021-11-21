ABD'li generalden sarsıcı Rusya itirafı

Son yıllarda komşularıyla olan gerilimli ilişkileriyle öne çıkan ve askeri alandaki hareketliliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Rusya, geçtiğimiz günlerde yüksek kapasiteli hipersonik füzelerin Rus ordusuna alınacağını yazmıştı.

Askeri alanda başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gözdağı veren Rusya’ya ilişkin kritik bir açıklama ABD’den geldi. ABD’li General David Thompson, Rusya’nın üstünlüğünü kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında ilk defa nükleer denizaltından fırlatma testi yapılan Tsirkon adlı hipersonik füzelerin önümüzdeki yıldan itibaren Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.

Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada Tsirkon'u, ülkesinin yeni nesil 'rakipsiz' silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Rusya, askeri alanda yaptığı hamlelerle, başta ABD olmak üzere gerilim yaşadığı diğer ülkelere gözdağı verirken konuya ilişkin ABD'den olay yaratacak bir açıklama geldi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları İkinci Komutanı General David Thompson, Rusya ve Çin'in hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün olduğunu söyledi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda açıklama yapan Thompson, "Hipersonik programlar bakımından Ruslar ve Çinliler kadar ileri düzeyde değiliz" fadelerini kullandı.

Thompson, ABD Uzay Kuvvetleri'nin hipersonik füzeleri izlemek için ülkenin ihtiyaç duyduğu bir uydu grubu tasarlama çalışmaları yaptığını belirterek bunun yeni bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Rusya'nın hipersonik füze faaliyetleri

Rusya'nın, ordusunda hipersonik füzelere sahip olan veya onları teyakkuz durumunda bulunduran tek ülke konumunda olduğu biliniyor.

Rusya ordusu, hipersonik füze fırlatma kapasitesine sahip Kinjal ve Avangard füze komplekslerini nöbet amaçlı devreye alırken Tsirkon hipersonik füzesinin testlerinin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtmişti.

"Rusya'nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı" ifadelerini kullanan Putin, "Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak. Tsirkon füzesi, denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurdu" ifadelerini kullanmıştı.