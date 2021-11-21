  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li generalden sarsıcı Rusya itirafı
Dünya

ABD'li generalden sarsıcı Rusya itirafı

Son yıllarda komşularıyla olan gerilimli ilişkileriyle öne çıkan ve askeri alandaki hareketliliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Rusya, hakkında ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları İkinci Komutanı General David Thompson sarsıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:23:00 -
ABD'li generalden sarsıcı Rusya itirafı

Son yıllarda komşularıyla olan gerilimli ilişkileriyle öne çıkan ve askeri alandaki hareketliliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Rusya, geçtiğimiz günlerde yüksek kapasiteli hipersonik füzelerin Rus ordusuna alınacağını yazmıştı.

Askeri alanda başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gözdağı veren Rusya’ya ilişkin kritik bir açıklama ABD’den geldi. ABD’li General David Thompson, Rusya’nın üstünlüğünü kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında ilk defa nükleer denizaltından fırlatma testi yapılan Tsirkon adlı hipersonik füzelerin önümüzdeki yıldan itibaren Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.

Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada Tsirkon'u, ülkesinin yeni nesil 'rakipsiz' silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Rusya, askeri alanda yaptığı hamlelerle, başta ABD olmak üzere gerilim yaşadığı diğer ülkelere gözdağı verirken konuya ilişkin ABD'den olay yaratacak bir açıklama geldi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları İkinci Komutanı General David Thompson, Rusya ve Çin'in hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün olduğunu söyledi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda açıklama yapan Thompson, "Hipersonik programlar bakımından Ruslar ve Çinliler kadar ileri düzeyde değiliz" fadelerini kullandı.

Thompson, ABD Uzay Kuvvetleri'nin hipersonik füzeleri izlemek için ülkenin ihtiyaç duyduğu bir uydu grubu tasarlama çalışmaları yaptığını belirterek bunun yeni bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Rusya'nın hipersonik füze faaliyetleri

Rusya'nın, ordusunda hipersonik füzelere sahip olan veya onları teyakkuz durumunda bulunduran tek ülke konumunda olduğu biliniyor.

Rusya ordusu, hipersonik füze fırlatma kapasitesine sahip Kinjal ve Avangard füze komplekslerini nöbet amaçlı devreye alırken Tsirkon hipersonik füzesinin testlerinin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtmişti.

"Rusya'nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı" ifadelerini kullanan Putin, "Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak. Tsirkon füzesi, denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu
Gündem

Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu

Dünyada endüstri devriminden bu yana, çoğunlukla insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü, atmosfere en az 2 bin 500 milyar ton karbondioksit sal..
Altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş’ten açıklama
Ekonomi

Altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş’ten açıklama

Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yükselme olacak mı? Gram altın 2022’de nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Me..
Çin’in çıkışı kripto para piyasalarını atüst etti! Yatırımcılar tedirgin
Gündem

Çin’in çıkışı kripto para piyasalarını atüst etti! Yatırımcılar tedirgin

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, geçtiğimiz günlerde kamu şirketlerini kripto para madenciliğine karşı uyarmış ve yasaklayacağı yönü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay