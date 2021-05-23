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Gündem ABD'li Fox News bile 15 Temmuz'u itiraf etti
Gündem

ABD'li Fox News bile 15 Temmuz'u itiraf etti

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ABD merkezli FOX News kanalında FETÖ'cülere açık bir şekilde destek verilmesine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler hain darbe girişimini görmezden gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:51:00 -

Terör örgütü FETÖ'nün 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı, o gece özel yayına geçmiş ve 15 Temmuz'u itiraf etmişti.

Yayına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız" mesajı verdi.

En dikkat çeken sözler ise, "Ya İslam kazanacak, ya biz kazanacağız" olmuştu. Ayrıca yorumcu bu olayı CIA'nın bildiğini söyledi.

Tüm bunlara rağmen "tiyatro" bile diyebildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmak için "tiyatro" ve "kontrollü darbe" bile deme cesaretini gösterdi. Hızını alamayan CHP'nin üst düzey isimleri asıl darbeyi hükümetin yaptığı yalanını bile ortaya attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Kılıçdaroğlu: Ben geçtim. O da gelip geçseydi

Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kaçmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.

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Yorumlar

Putsavar

zillet ve münafık yahudi ermeni rum tabanına fırsat vermeyin. Çocuklarınızı münafik yahudi tehlikesine karşı eğitin
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hizipsavar

cevap : o feto uşağı ve aşığı değil de ondan olabilirmi. bunu için bile o partinin seçmeninn %90 nı chp ye oy vermeemsi lazım.ne demek lan darbeci bir haine sahip çıkmak.
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