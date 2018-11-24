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ABD'li fast food zincirinde skandal! Fare pişirdiler

ABD'li fast food zinciri Teddy's Bigger Burgers'in ABD'nin Hawaii Adası'ndaki şubesinde skandal bir olay yaşandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 23:21
ABD'li fast food zincirinde skandal! Fare pişirdiler

Hawaii'de burger zincirleri olan Teddy's Bigger Burger'de, restoran çalışanları, hamburger etinin pişirildiği ızgaranın üzerine fare koyup pişirdiler ve bu anları kameraya kaydettiler. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber restoran kapatıldı ve olaya karışan iki çalışanın işine son verildi.

Restoran zincirinin yöneticisi Richard Stula, yaşanan korkunç olay hakkında açıklamada bulundu. Stula, "Eski genç bir çalışanımızın yaptığı ve kaydettiği korkunç bir olay yaşandı. Olayın detaylarını araştırıyoruz" ifadelerini kullanırken, restoranın denetimden sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Restoranın geçtiğimiz yıl yapılan rutin hijyen kontrollerinde tam not aldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 23:21
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