ABD'li devin petrol tahmini eyvah dedirtecek! Akaryakıt fiyatları...
Küresel piyasalardaki petrolün ne yönde şekilleneceği merakla takip ediliyor. ABD'li Citi, petrol tahminini yukarı yönlü revize etti. Son tahmin akaryakıt fiyatlarının düşmeyeceğini gösteriyor.
Citi Research dün yayınladığı raporda petrol fiyatlarının aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 yılı dördüncü çeyrek ve 2023 yılı ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.
Brent petrolde 2022 yılı dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 yılı ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
2023 yılı dördüncü çeyrekte brent petrol için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.
Ekonomi
Son dakika araç sahipleri dikkat | Akaryakıta yeni zam var mı? 30 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı