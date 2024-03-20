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Dünya ABD'li dergiden itiraf gibi Türkiye açıklaması!
Dünya

ABD'li dergiden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:33:00 -
ABD'li dergiden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li dergi The American Conservative, ABD'nin Türkiye'ye karşı neden YPG'yi silahlandırdığını yazdı. Dergi, terör örgütü PKK'nın yaklaşık 40 yıldır şiddet yanlısı terör eylemleri düzenlediğini hatırlatarak YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu ve terör örgütünün sadece Türkiye değil NATO için de tehlike arz ettiğini belirtti.

ABD'li dergi The American Conservative, ABD'nin Türkiye'ye karşı neden YPG'yi silahlandırdığını yazdı.

"Suriye'deki terörist müttefikimiz" başlıklı analizde YPG'ye verilen desteğin ABD'nin Ortadoğu'daki politikalarını istikrarsızlaştırdığı ifade edildi:

"Aslına bakılırsa, Amerikan düzeninin SDG hakkında ihmal yoluyla ya da dilerseniz "yanlış bilgi vererek" rutin, kasıtlı yanlış yönlendirmesi, Washington'un stratejik dar görüşlülüğünün ve Suriye'de ve başka yerlerde devam eden askeri varlığının istikrarsızlaştırıcı etkilerinin simgesidir. Kasım ayında yapılacak başkanlık ve kongre seçimleri öncesinde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına ilişkin büyüyen tartışma göz önüne alındığında, bu yanlış bilgi özellikle ciddi bir sorun haline geliyor."

NATO için de tehdit

The American Conservative terör örgütü PKK'nın yaklaşık 40 yıldır şiddet yanlısı terör eylemleri düzenlediğini hatırlatarak YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu ve terör örgütünün sadece Türkiye değil NATO için de tehlike arz ettiğini belirtti.

Analizde Washington PKK'yı Türkiye'nin bölgesel iddiasını kısıtlamak üzere kullandığı belirtilerek "PKK/SDG, ABD himayesi altında, Türkiye'nin kendisine yönelik birçok başarılı büyük ölçekli operasyonuna rağmen, kuzeydoğu Suriye'nin geniş alanlarında gücünü ve varlığını genişletti" denildi.
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ABD'nin 2014 yılından itibaren YPG'ye destek vermeye başladığını hatırlatan dergi, terör örgütünün ise bu desteği "Altın bir bilet" olarak gördüğünü de yazdı.

ABD Kongresi, PKK/YPG’nin kullanacağı fona Aralık ayında 156 milyon dolar ayırmıştı.

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