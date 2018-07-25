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ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi. Fakat Brunson'un avukatları tarafından elektronik kelepçeye itiraz edilecek. Bu durum ABD'nin istihbarat örgütü CIA tarafından kaçırılma riski taşıdığı değerlendiriliyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:06
ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulundu.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

ABD'li Pastör Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Pastör Buca Cezaevinden çıkış yaptı.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'un İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar 18 Temmuz 2018 tarihli oturumda sanık ve müdafi tarafından yapılan tahliye talebi reddedilmişse de CMK 104 ve 105. maddeleri uyarınca mahkememizce dosya üzerinde yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sanığın savunmasının alınmış oluşu, sanığa isnat olunan suçlar yönünden delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanık ve müdafi tarafından iletilen sağlık mazereti, sanık her ne kadar yabancı ülke vatandaşı ise de tutukluluktan elde edilecek faydanın etkin adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek oluşu hususları nazara alınarak tahliyesine karar verildi."

ELEKTRONİK KELEPÇE'YE İTİRAZ

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı ise elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

TRUMP İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:06
  1. İzmir
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. Brunson

YORUM YAZ

  • ZaferZafer47 dk önce
    Hiç şaşırmadım ceza evinden tahliye edilmesine bekliyordumada baskınındaki casuslarda hepsi salındıSonuç olarak amatör bir balıkçı gibi yakalayıp salıyoruz yakaladığımızı da Öve öve bitiremiyoruz sonu hep hüsran
  • mevlütmevlüt48 dk önce
    yakında bu .... uçar gider....bu uçmanın birinci adımı....
  • ssseeessseee49 dk önce
    HIC DORU BULMUYORUM BU ADAMI KACIRACAKLAR HAKIM ARASTIRILSIN ITIRAZ EDIYORUM HAPISTE KALMALI
  • ZaferZafer47 dk önce
    Hiç şaşırmadım ceza evinden tahliye edilmesine bekliyordumada baskınındaki casuslarda hepsi salındıSonuç olarak amatör bir balıkçı gibi yakalayıp salıyoruz yakaladığımızı da Öve öve bitiremiyoruz sonu hep hüsran
  • muhjaiddinmuhjaiddin47 dk önce
    Eh sen .... adamı serbest bırakırsan cia da kaçırır mossad da..Bence artık kaçırsınlar zaten hatta kaçırırken biraz da bize küfür etsinler hakkettik biz...
  • Maalesef Maalesef 46 dk önce
    Üzüldüm onlar fetöyu vermiyo biz de adami salivercez olur Mu böyle bi sey
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş59 dk önce
    bu adalet değil rezalettir. fatöşçüler temizlenmeli yargının içi leş kokuyor
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