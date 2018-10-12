ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

Reuters, Brunson ailesinin avukatı Jay Sekulow'a dayandırdığı haberde, ABD'li casus papaz Brunson'ın ABD'ye gitmek için uçakta olduğunu duyurdu.

Mahkeme yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Brunson serbest bırakıldı. Brunson ailesinin avukatı Jay Sekulow, Amerikalı rahibin ülkesine dönmek için uçakta olduğunu söyledi. Brunson'ın ABD ordusuna ait askeri uçakla ülkesine götürüleceği belirtiliyor.

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Reuters haber ajansı ABD'li yetkiliere dayandırdığı bilgilere göre: Amerikan ordusu Rahip Brunson'ı askeri uçakla ABD'ye götürmek için plan yaptı"

Brunson ailesinin avukatı Jay Sekulow da yaptığı paylaşımda, "Brunson şu anda ülkesine dönmek için uçakta" dedi.

Salıverilmesine itiraz edeceklermiş

Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı. Kararı yorumlayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt ''Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz temyiz edeceğiz itiraz haklarımızı kullanacağız'' ifadelerini kullandı.

ABD'li casus ilk uçakla kaçıyor

Reuters, Brunson'ın ABD'ye gitmek için uçakta olduğunu duyurdu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.