ABD'li bilim insanları açıkladı: Bu diyet ömür uzatıyor

ABD’li bilim insanları daha uzun ve sağlıklı yaşam için en etkili beslenme planını ortaya çıkardı.

YÜZDE 55 KARBONHİDRAT

ABD’nin Güney California Üniversitesi’nden bilim insanları, ömür uzatan diyeti araştırmaları sonucu ortaya koydu. Uzmanlar son 10 yılda yapılan yüzlerce araştırmayı inceledi. Buna göre uzun ve sağlıklı yaşam için beslenmeden kırmızı eti çıkarmak gerekiyor. Ancak bitter çikolatanın uzun ömrün önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Raporun en çarpıcı kısmı ise günlük diyetin yüzde 55’inin karbonhidratlardan oluşmasını önermesi.

12 SAAT ORUÇ

Diyette bitkisel ağırlıklı protein ve yağ tüketimi öne çıkıyor. Ayrıca beslenmenin 12 saat ile sınırlı tutulması tavsiye ediliyor. Ekip, 500 kişi üzerinde bu diyetin deneneceği bir çalışmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu diyetin, yaş, sağlık durumu gözetilerek doktor kontrolünde takip edilmesi gerekiyor. İşte bir gün içinde karbonhidrat, protein ve yağ tüketiminin sağlanabileceği besin kaynakları....

KARBONHİDRAT:

Tam buğday, esmer pirinç, makarna, mercimek, barbunya, fasulye, arpa, kepekli gevrek, yulaf ezmesi, arpa, kinoa, tatlı patates, sebze.



PROTEİN:

Mercimek, nohut, fasulye, barbunya, balık, beyaz et.

YAĞ:

Zeytinyağı, fındık, avokado, chia tohumu, bitter çikolata, hindistan cevizi.