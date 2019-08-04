ABD’li bilim adamları keşfetti: Alzheimer tedavi edilecek

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada, beyinde ölçülen bir proteinin miktarıyla birlikte kandaki bir gen üzerinden yapılan teşhis testinde yüksek doğrulukta sonuç alındı. BBC’nin yaptığı habere göre, alzheimer hastalığının teşhisi için nöroloji alanında yapılan bu araştırmalar sonucunda, beyinde taranan ‘amiloid beta’ adı verilen protein’in miktarı ile ‘65 yaşın üstünde olup APOE4 genini taşıyan alzheimer adayları’nın verileri birleştirildiğinde, hastalık teşhisi noktasında yüzde 94 oranında doğru sonuç alındığı gözlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen testin, Alzheimer teşhisinde halen uygulanmakta olan PET taramalarının aksine daha acısız ve ucuz bir yol olduğunu belirten bilim insanları, yaşanan bu gelişmelerin alzheimer hastalığının geleceğine dair yeni bir ufuk açtığını belirtti.