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ABD’li bilim adamları keşfetti: Alzheimer tedavi edilecek

ABD’li bilim adamları, 65 yaşın üzerinde olup APOE4 adı verilen geni bünyesinde bulunduran alzheimer adaylarının beyninden alınan bir protein örneğiyle birlikte, yüzde 94 oranında başarılı teşhis yapıldığını saptadı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:48
ABD’li bilim adamları keşfetti: Alzheimer tedavi edilecek

 

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada, beyinde ölçülen bir proteinin miktarıyla birlikte kandaki bir gen üzerinden yapılan teşhis testinde yüksek doğrulukta sonuç alındı. BBC’nin yaptığı habere göre, alzheimer hastalığının teşhisi için nöroloji alanında yapılan bu araştırmalar sonucunda, beyinde taranan ‘amiloid beta’ adı verilen protein’in miktarı ile ‘65 yaşın üstünde olup APOE4 genini taşıyan alzheimer adayları’nın verileri birleştirildiğinde, hastalık teşhisi noktasında yüzde 94 oranında doğru sonuç alındığı gözlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen testin, Alzheimer teşhisinde halen uygulanmakta olan PET taramalarının aksine daha acısız ve ucuz bir yol olduğunu belirten bilim insanları, yaşanan bu gelişmelerin alzheimer hastalığının geleceğine dair yeni bir ufuk açtığını belirtti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:48
  1. Alzheimer hastalığı
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