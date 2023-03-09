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Ekonomi ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek
Ekonomi

ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimler üzerine manipülasyon soslu bir analiz yayımladı. Analize göre, muhalefet başa gelirse dolar 14 liraya kadar düşecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 17:06:00 -
ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo tarafından yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.

Kurumun dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Muhalefetin seçimi kazandığı senaryo

Kurum, muhalefetin kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarısı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi.

Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15.00, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.
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Yorumlar

yyy

JAPONDA YADA DOLAR NASIL SABİTSE VE ARTIK JAPONLAR ÜRETİMİ BİTTİYSE BİZİM ÜLKEDE DE AYNISI OLUR 1 DOLAR 1 TL OLUR AMA ABD USA YA BOYNUMUZDAN YULARLA BAĞLI OLURUZ. BU ÇÖZÜM DEĞİL.

harun

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