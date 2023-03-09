ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimler üzerine manipülasyon soslu bir analiz yayımladı. Analize göre, muhalefet başa gelirse dolar 14 liraya kadar düşecek.
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo tarafından yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.
Kurumun dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.
Muhalefetin seçimi kazandığı senaryo
Kurum, muhalefetin kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarısı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi.
Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15.00, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.
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