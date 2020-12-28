  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li bakan yardımcısı açıkladı: Ülkemize girmiş olabilir
Dünya

ABD'li bakan yardımcısı açıkladı: Ülkemize girmiş olabilir

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:51:00 -
ABD'li bakan yardımcısı açıkladı: Ülkemize girmiş olabilir

Bir yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında İngiltere'de başlayan ve tüm önlemlere rağmen diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan mutasyona uğramış virüs, ABD yönetimini de endişelendirdi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni virüs, ülkemizde olabilir"

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen koronavirüs türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

"Daha ağır olduğuna dair kanıtımız yok"

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Libya'da darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin tarafında duran Arap Parlamentosu'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı...
AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak
Ekonomi

AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde çalışan işçilerin yeni yılda asgari ücretinin en az 3 bin 506 liray..
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar

2020 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay