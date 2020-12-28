ABD'li bakan yardımcısı açıkladı: Ülkemize girmiş olabilir

Bir yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında İngiltere'de başlayan ve tüm önlemlere rağmen diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan mutasyona uğramış virüs, ABD yönetimini de endişelendirdi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni virüs, ülkemizde olabilir"

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen koronavirüs türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

"Daha ağır olduğuna dair kanıtımız yok"

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.