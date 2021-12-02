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Dünya ABD’li astronot geri dönmek için mekiği deldi
Dünya

ABD’li astronot geri dönmek için mekiği deldi

Rusya yaptığı incelemenin ardından, Dünya’daki eşiyle tartışan ABD’li astronotun geri dönmek için mekiği deldiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:20:00 - 2021-12-02 09:22:00
ABD’li astronot geri dönmek için mekiği deldi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyan Rus mekiğinde 30 Ağustos 2018’de istasyona bağlıyken delik tespit edilmişti. Deliğin içeriden açıldığı anlaşılmıştı. Rusya yaptığı incelemenin ardından, Dünya’daki eşiyle tartışan ABD’li astronotun geri dönmek için mekiği deldiğini öne sürdü.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bağlı Rus Soyuz MS-09 adlı rokette 30 Ağustos 2018’de ani basınç düşmesi meydana gelmişti. Mekikte delik açıldığı tespit edilmişti. İlk başta bir göktaşının mekiğe çarparak deldiği düşünülmüştü. Fakat yapılan inceleme mekiğin içeriden matkapla delindiğini ortaya çıkarmıştı. Rusya, deliği kimin açtığını belirlemek için araştırma başlatmıştı. Sonuçlanan araştırmaya göre; olayın faili ABD’li astronot Serena Aunon-Chancellor (45).

Araştırmanın ardından hazırlanan rapora göre; Chancellor, UUİ’deyken Dünya’da bulunan eşi Jeff Chancellor ile tartıştı. Ardından, ‘acil durum’ prosedürünü uygulayıp UUİ’nin tahliye edilmesi için mekikte delik açtı. Böylece Dünya’ya planlanandan önce dönebilecekti. Rusya, astronot Chancellor’a sabotaj davası açmaya hazırlandığını açıkladı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise Chancellor’un arkasında olduklarını açıkladı.

 

 

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