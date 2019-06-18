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ABD'li askerlere füze atıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan El-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

18 Haziran 2019 Salı 00:25
ABD'li askerlere füze atıldı!

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan  yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Taci Askeri Kampı'na 3 katyuşa  füzesi atıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD'li askerlerin kaldığı söz konusu kampta birer askeri havalimanı ve üs bulunuyor.

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü  "Beled Hava Üssü"ne de 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de geçen cuma akşamı bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti. 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:25
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