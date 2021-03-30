  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD’li Askeri uzman F-35’lerle ilgili gerçeği açıkladı
Teknoloji

ABD’li Askeri uzman F-35’lerle ilgili gerçeği açıkladı

ABD’li Askeri uzman Dan Grazier, F-35'in kendisine yüklenen tüm bu misyonları yerine getirmesinin muhtemel olmadığını, bu sebeple projenin başlangıçtan beri başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:51:00 -
ABD’li Askeri uzman F-35’lerle ilgili gerçeği açıkladı

ABD'de F-35 savaş uçağı projesinde bütçe krizi ve tartışmalar devam ediyor.

ABD, projenin bütçesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapamazsa, F-35 projesinin başarısız bir proje olarak rafa kaldırılması gündemde.

Halihazırda proje maliyetinin 1.7 trilyon dolar olduğu ve yükselmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Washington'daki savunma ve ulusal güvenlik çevreleri, projenin tamamen iptalini veya bütçesinin azaltılmasını tartışıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35'e ayrılan bütçeye artık bir dur denilmesi gerektiği görüşünde. Askeri uzmanlar da F-35 projesinin en baştan beri çok kapsamlı tutulduğunu, savaş uçağının tüm bu özellikleri yerine getirmesinin imkansız olduğunu öne sürüyor.

Askeri uzman Dan Grazier, F-35'in kendisine yüklenen tüm bu misyonları yerine getirmesinin muhtemel olmadığını, bu sebeple projenin başlangıçtan beri başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

F-35 bir savaş jeti olmanın ötesinde gözlem ve keşif uçuşları gerçekleştirme, kara birliklerine hava desteği sağlama, elektronik harp yürütme ve benzeri birçok misyonla üretilmeye çalışıyor. Tüm bu ekstra özellikler projenin zorlaşmasına ve F-35'lerde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor.

ABD'li siyasetçilerin ve askerlerin ciddi bir bölümü, F-35 projesine ayrılan maddi imkanların ve bütçenin daha gerekli harcamalara kaydırılması gerektiği görüşünde.

F-35'in yol açtığı krizin uzun süre daha gündemde kalacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine girecek part..
Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur
Gündem

Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK'nın lider kadrosuna yapılan operasyonları değerlendirdi. Yarar, “MİT, sahada terör..
Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama
Teknoloji

Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) öz kaynakları ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A, hakkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay