ABD’li Askeri uzman F-35’lerle ilgili gerçeği açıkladı

ABD'de F-35 savaş uçağı projesinde bütçe krizi ve tartışmalar devam ediyor.

ABD, projenin bütçesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapamazsa, F-35 projesinin başarısız bir proje olarak rafa kaldırılması gündemde.

Halihazırda proje maliyetinin 1.7 trilyon dolar olduğu ve yükselmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Washington'daki savunma ve ulusal güvenlik çevreleri, projenin tamamen iptalini veya bütçesinin azaltılmasını tartışıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35'e ayrılan bütçeye artık bir dur denilmesi gerektiği görüşünde. Askeri uzmanlar da F-35 projesinin en baştan beri çok kapsamlı tutulduğunu, savaş uçağının tüm bu özellikleri yerine getirmesinin imkansız olduğunu öne sürüyor.

Askeri uzman Dan Grazier, F-35'in kendisine yüklenen tüm bu misyonları yerine getirmesinin muhtemel olmadığını, bu sebeple projenin başlangıçtan beri başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

F-35 bir savaş jeti olmanın ötesinde gözlem ve keşif uçuşları gerçekleştirme, kara birliklerine hava desteği sağlama, elektronik harp yürütme ve benzeri birçok misyonla üretilmeye çalışıyor. Tüm bu ekstra özellikler projenin zorlaşmasına ve F-35'lerde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor.

ABD'li siyasetçilerin ve askerlerin ciddi bir bölümü, F-35 projesine ayrılan maddi imkanların ve bütçenin daha gerekli harcamalara kaydırılması gerektiği görüşünde.

F-35'in yol açtığı krizin uzun süre daha gündemde kalacağı tahmin ediliyor.