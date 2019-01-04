ABD'li albaydan flaş açıklama: Rusya seçim yapmak zorunda

ABD'li emekli albay Douglas MacGregor, ABD Suriye'den çekildikten sonra Rusya'nın bölgedeki müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda kalacağını savundu.

Fox News'e konuşan MacGregor, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararının Rusya'nın bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.

Emekli albay, "Rusya, çok uzun süredir Türkiye, İran ve Suriye'deki diğer taraflarla ilişki içinde. Ancak ABD'nin çekilmesi, Rusya'yı müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacak" dedi.

'Suriye'nin kuzeyinden çıkmalıyız zira orada Türkler var'

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden en kısa sürede çıkması gerektiğini, zira orada Türkiye'ye saldıran Kürtlere operasyon düzenlemeye hazır durumda binlerce Türk askeri bulunduğunu kaydeden MacGregor, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rusya, Türkiye'ye izin verirse Suriye ve İran üzerindeki nüfuzunu kaybeder'

"Suriye hükümet güçlerini bu bölgeye girmeye zorladık ve biz çekiliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim yapmak zorunda. Eğer Rusya, Türklerin Suriye'ye girmesine izin verirse, Suriyeliler ve İranlılar üzerindeki nüfuzunu kaybeder" ifadelerini kullandı.