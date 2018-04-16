ABD'li "ajan papaz" için karar verildi!

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

HAKİM KARŞISINDA AĞLAMIŞTI!

Davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.