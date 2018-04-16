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ABD'li "ajan papaz" için karar verildi!

İzmir'de hakim karşısına çıkarılan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:24
ABD'li "ajan papaz" için karar verildi!

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

HAKİM KARŞISINDA AĞLAMIŞTI!

Davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:24
  1. İzmir
  2. abd
  3. rahip
  4. FETÖ
  5. popaz
  6. andrew craig
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • necmettin yakşinecmettin yakşi8 sa önce
    devletimizi eski türkiyedeğil artık bu tur siyonist yavşaklar artık türkiyede cirit atamiyecekler ajanları sonu geldi feto papazlarıda ceza evinde cirit atacaklar
  • osmanosman8 sa önce
    hakimler abd nin elinde. adil oksuz e yaptigi gibi hakime ver 1 milyon dolar. brunson serbest.
  • ademadem9 sa önce
    abd ver papazı al papazı
  • KocasolakKocasolak10 sa önce
    Bu ajanlara ilk derste öğretilen bir numaradır " müslüman ilkel merhamet aşamasındadır henüz " biraz yalvarıp ağıt eklersen acıyıp bırakır. Bu numaraları yutarmı Türk hakimi, adaletin gözü bağlıdır kılıcı HAK üzre keser.
  • remrem10 sa önce
    eğer bu adamı salarsanız. birdahada oy vermem ak partiye.hapiste çürüdüğünü bilmek istiyoruz
  • Ibrahim akIbrahim ak12 sa önce
    Feto adami kendine benzetmiş ağlak olmuş adam
  • saddisaddi19 sa önce
    bunu içerde .... tek kişilik hücre ağır olmuş.
  • A. ÖzA. Öz19 sa önce
    bunuda salsın bizim rezalete dönmüş adalet sistemimiz oldu olacak tam olsun. bu gün ellerinde olsa halk galeyana gelmeyeceklerini bilse bizdeki hakimler bunuda serbest bırakırlar. bu adalet sistemine çok sıkı denetim vede disiplin gelmedikçe adalete hiç güvenmiyoruz. suçlular cenneti oldu ülkemiz. suç işleyenler arka kapıdan serbestçe çıkıyor. adalet değil rezaleti oynuyoruz 50 senedir. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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