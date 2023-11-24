  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!
Gündem

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 17:16:00 - 2023-11-24 17:18:41

New York'ta ABD'li bir şahıs, İsrail'e destek veren gazeteciyi sorularıyla rezil etti.

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde, bir adam, İsrail yanlısı muhabiri sorduğu sorularla susturdu.

Muhabirin sözlerini sürekli “7 Ekim’de ne oldu” diye başlayarak kesmesi üzerine Filistin destekçisi adam, 7 Ekim’den bu yana tüm günleri tek tek saydı ve “Peki bu günlerde neler oldu” sorusunu yöneltti.

İsrail’in katliamlarının hatırlatılması üzerine neye uğradığını şaşıran ve cevap veremeyen muhabir, kaçtı.

Kanı bozuk pislik! İsrail'e destek veren Türk YouTuber'dan Müslümanlara tehdit!
Kanı bozuk pislik! İsrail'e destek veren Türk YouTuber'dan Müslümanlara tehdit!

Gündem

Kanı bozuk pislik! İsrail'e destek veren Türk YouTuber'dan Müslümanlara tehdit!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ateşkesten dakikalar önce İsrail’den Gazzelilere mesaj: Savaş daha bitmedi
Ateşkesten dakikalar önce İsrail’den Gazzelilere mesaj: Savaş daha bitmedi

Gündem

Ateşkesten dakikalar önce İsrail’den Gazzelilere mesaj: Savaş daha bitmedi

İsrailli milletvekili Tali Gottlieb'den kan donduran itiraf
İsrailli milletvekili Tali Gottlieb'den kan donduran itiraf

Gündem

İsrailli milletvekili Tali Gottlieb'den kan donduran itiraf

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim "Şimdi açıklayacağım" deyip duyurdu
İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Medya

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23