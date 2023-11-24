ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!
New York'ta ABD'li bir şahıs, İsrail'e destek veren gazeteciyi sorularıyla rezil etti.
ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde, bir adam, İsrail yanlısı muhabiri sorduğu sorularla susturdu.
Muhabirin sözlerini sürekli “7 Ekim’de ne oldu” diye başlayarak kesmesi üzerine Filistin destekçisi adam, 7 Ekim’den bu yana tüm günleri tek tek saydı ve “Peki bu günlerde neler oldu” sorusunu yöneltti.
İsrail’in katliamlarının hatırlatılması üzerine neye uğradığını şaşıran ve cevap veremeyen muhabir, kaçtı.
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