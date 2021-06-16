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Ekonomi Abdi İbrahim’e altın ödül
Ekonomi

Abdi İbrahim’e altın ödül

Abdi İbrahim, ‘Social Media Awards Turkey 2021’de ‘SocialBrands Veri Analitiği’ bölümünde ilaç kategorisinde üst üste üçüncü kez altın ödülün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 08:58:00 -
Abdi İbrahim’e altın ödül

‘Veri Ödülleri’ bölümü için 55 bini aşkın sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini kapsayan incelemede sosyal medyada hayran sayısı, paylaşılan ileti adedi gibi datalar ele alındı.

Zor bir dönemdi

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, pandeminin herkes için zor bir dönem olduğunu kaydederek, “Kendine has dinamikleri olan bu dönemde en öne çıkan alanlardan biri iletişim oldu. Bilhassa dijital iletişim en hareketli dönemini yaşadı. Biz de bilgiye ulaşmanın en pratik yolu olarak sosyal mecraları hiç olmadığı kadar yoğun kullandık” dedi.

Paydaşlara teşekkür

Öteden beri dijital iletişime yatırım yapan ve sosyal medya mecralarını etkin kullanan bir firma olduklarını aktaran Bülbül, şöyle konuştu: “Hastalara, hasta yakınlarına, hekimlere kısaca tüm topluma daha yakın olmak için sosyal medya mecralarını iletişimde önemli bir kanal olarak görüyoruz. ‘Social Media Awards ‘ ‘SocialBrands Veri Analitiği’ bölümü ilaç kategorisinde altın ödüle layık görülmüş olmaktan Abdi İbrahim olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli ödüle, 2019 yılından bu yana üst üste üç yıldır lâyık görülüyoruz. Bu başarıda özverili şekilde çalışan ekip arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve bizleri tüm kanallarımızdan takip ederek etkileşimde bulunan paydaşlarımızın payı büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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