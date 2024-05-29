Abdi İbrahim yönetici kadrosuna 2 yeni isim!

Türk ilaç sektörünün 22 yıldır kesintisiz lideri konumundaki Abdi İbrahim’in yönetici kadrosuna, direktör düzeyinde 2 tecrübeli isim daha katıldı.

Kristin Aslaner Aras: Abdimed Pazarlama Direktörü

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kristin Aslaner Aras, kariyerine Cenovapharma’da OTC Proje Müdürü olarak başladı. Ardından, Menarini’de Kıdemli Ürün Müdürü, Nestle’de Kıdemli Marka Müdürü ve son olarak da Abdi İbrahim’de Abdimed Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Aras, Abdimed Pazarlama Direktörü olarak atandığı bu yeni görevinde, şirketin tüketici sağlığı portföyü için pazarlama stratejilerini belirleme ve uygulama konusunda kilit rol üstlenecek.

Güngör Lal: Tedarik Servisleri Direktörü

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Güngör Lal, ardından aynı üniversitede MBA yaptı. Lal kariyeri boyunca sırasıyla, Üstay Medikal’de Proje Yatırım Mühendisi, Bilim İlaç’ta Fabrika Bakım Onarım Mühendisi, GlaxoSmithKline’da Mühendislik & İSGÇ Müdürü, Pharmavision’da Tesis Direktörü, Sandoz-Novartis’te Teknik Operasyonlar Mühendislik Bakım ve Yatırım Direktörü ve son olarak da Amgen-Gensenta’da Teknik Operasyonlar Bakım, Yatırımlar ve İSGÇ Direktörü olarak görev yaptı. Güngör Lal bu yeni görevinde, şirketin tedarik servisleri süreçlerini planlama, yönetme ve geliştirme alanlarına liderlik edecek.

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