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Ekonomi Abdi İbrahim, NFT dünyasına adım atıyor
Ekonomi

Abdi İbrahim, NFT dünyasına adım atıyor

Abdi İbrahim, dünyada hızla yükselen NFT dünyasına anlamlı bir amaç için adım atmaya hazırlanıyor. Abdi İbrahim, NFT ile ilgili tüm projelerini hayata geçirmek için Türkiye’nin “ilk” NFT ajansı Tooken (tooken.io) ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 13:10:40 - 2022-01-12 13:10:40
Abdi İbrahim, NFT dünyasına adım atıyor

Dünyada 2015 yılında kullanılmaya başlanan, yaşanan hızlı dijital dönüşümle birlikte markaların da odağına giren NFT dünyasına katılarak Türk ilaç şirketleri arasında bir ilki gerçekleştiren Abdi İbrahim, meta evrenler ile yakından ilişkili olan NFT’leri kullanarak fark yaratacak projelere imza atmayı hedefliyor.

İlave kaynak oluşturacak

Abdi İbrahim; benzersiz dijital varlıklar olarak tanımlanan NFT’leri, “HEAL2030” adını verdiği sürdürülebilirlik stratejisi çatısı altında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal farkındalığını artırmak ve bahse konu projelere ilave kaynak sağlamak için kullanacak. Şirket, 2022’nin birinci çeyreğinde “The Journey of Healing” adını verdiği ilk koleksiyonunu yayına almayı ve yıl boyu sanat ve spor ile ilgili NFT’ler ile hayatı iyileştiren yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Cesur ve öncü girişimler

Cesur ve öncü girişimleri ile dokunduğu hayatları iyileştirmek adına çalışmalarını tutkuyla sürdüren Abdi İbrahim, NFT ile ilgili tüm projelerini hayata geçirmek için Türkiye’nin “ilk” NFT ajansı Tooken (tooken.io) ile anlaştı.

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