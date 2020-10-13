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Ekonomi Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor
Ekonomi

Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor

Abdi İbrahim ve BÜMED Akademi, ilaç endüstrisinde başarılı bir pazarlama kariyeri hedefleyen ve kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyenler için “Ürün Müdürü Sertifika Programı”nı hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:22:00 -
Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor

7 Kasım’da başlayacak online sertifika programında, Abdi İbrahim’in kıdemli yöneticileri, deneyimlerini ve ilaç sektöründe pazarlama stratejilerini anlatacak. Sektörde kariyer yapmayı planlayan veya sektörde çalışırken kendini geliştirmek isteyen profesyonellere açık olan sertifika programında eğitimler, Abdi İbrahim’in üst düzey yöneticileri tarafından verilecek. Çevrimiçi platform üzerinde gerçekleştirilecek eğitimler, cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Programa, yeni mezunlar (0-2 sene), asistan ürün müdürleri (0-2 yıl deneyim), 0-5 yıl deneyimi olan genç profesyoneller (pazarlama departmanı dışı olan ruhsatlandırma, satış vb. departmanlar) ve son sınıf üniversite öğrencileri katılabilecek. Ücretli olan programa Abdi İbrahim, sosyal sorumluluk çerçevesinde destek veriyor. Programı tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Programda yer almak isteyenler 30 Ekim’e kadar [email protected] org.tr mail adresi üzerinden ya da 0 (212) 359 58 14 numaralı telefondan başvuruda bulunabilecek.

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