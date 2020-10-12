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Ekonomi Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor
Ekonomi

Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:42:34 -
Abdi İbrahim liderleri deneyimlerini sektöre taşıyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim ve BÜMED Akademi, ilaç endüstrisinde başarılı bir pazarlama kariyeri hedefleyen ve kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyenler için "Ürün Müdürü Sertifika Programı"nı hayata geçiriyor.

Şirket açıklamasına göre, Abdi İbrahim ve BÜMED Akademi iş birliğiyle hazırlanan, pazarlama ve tanıtım stratejileri alanında sektörel dinamiklerinin aktarılacağı "Ürün Müdürü Sertifika Programı" 7 Kasım'da başlıyor.

Online sertifika programında, Abdi İbrahim’in kıdemli yöneticileri, deneyimlerini ve ilaç sektöründe pazarlama stratejilerini anlatacak.

Sektörde kariyer yapmayı planlayan veya sektörde çalışırken kendini geliştirmek isteyen profesyonellere açık olan sertifika programında eğitimler, Abdi İbrahim'in üst düzey yöneticileri tarafından verilecek. Çevrimiçi platform üzerinde gerçekleştirilecek eğitimler, cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Programa, yeni mezunlar (0-2 sene), asistan ürün müdürleri (0-2 yıl deneyim), 0-5 yıl deneyimi olan genç profesyoneller (pazarlama departmanı dışı olan ruhsatlandırma, satış vb. departmanlar) ve son sınıf üniversite öğrencileri katılabilecek. Ücretli olan programa Abdi İbrahim, sosyal sorumluluk çerçevesinde destek veriyor. Programı tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Abdi İbrahim Lider Takımının sektör tecrübesiyle hazırlanan Ürün Müdürü Sertifika programında; İlaç Endüstrisinin Temelleri, İlaç Endüstrisinde Düzenlemeler ve Kısıtlamalar Mediko-Marketing Yaklaşım, Pazarlama Planında Veri Analitiği ve Pazarlama Mükemmelliği, Satış Mükemmelliği, Strateji Oluşturma Süreci, Yeni Marka Geliştirme ve Lansman Süreci, Alternatif Kanallar: İlaç Endüstrisinde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya, Hasta Merkezli Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk Projeleri, Pazarlama Yetkinlikleri, OTC Ürünlerinde Pazarlama, İlaç Endüstrisinde Gelecek Eğilimleri ve Küreselleşme eğitimleri verilecek.

Programda yer almak isteyenler 30 Ekim'e kadar [email protected] mail adresi üzerinden ya da 0 (212) 359 58 14 numaralı telefondan başvuruda bulunabilecek.

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