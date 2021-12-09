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Dünya AB'den yeni adım: Artık nefret söylemi suç!
Dünya

AB'den yeni adım: Artık nefret söylemi suç!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde suçları belirleyen belgelere "nefret söylemi ve nefret suçunu" da eklemek için girişim başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 22:07:00 - 2021-12-09 22:09:25
AB'den yeni adım: Artık nefret söylemi suç!

Komisyondan yapılan açıklamada, nefret söyleminin Avrupa genelinde ciddi şekilde arttığı, hem internette hem başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı.

Şu anda AB seviyesinde nefret söylemini suç sayan yasal bir temel bulunmadığı belirtilen açıklamada, AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmada bulunan mevcut AB'nin "suçlar listesinin" genişletilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün başlatılan girişim AB'nin suç listesinin genişletilme sürecinin ilk adımıdır." denildi.

Nefret söyleminin resmen suç sayılabilmesi için AB Komisyonunun girişiminin AB üyesi ülkelerce oy birliğiyle onaylanması, ardından Komisyonun yasa teklifini hazırlaması, bunun Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.

 

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