  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünyanın farklı ülkelerden yardımlar Diyarbakır'a ulaştı! Ekibindeki kişiler çadır kent ve mekanlara yolluyor

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Dünya AB'den Türkiye'ye 'dayanışma' ziyareti!
Dünya

AB'den Türkiye'ye 'dayanışma' ziyareti!

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:22:00 - 2023-02-21 19:30:55
AB'den Türkiye'ye 'dayanışma' ziyareti!

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’de yaşanan depremler sonrası dayanışma ve taziyelerini iletmek için Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelerek AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23