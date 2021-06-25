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Gündem AB'den Türkiye kararı! Gümrük Birliği için çalışma başlatıldı
Gündem

AB'den Türkiye kararı! Gümrük Birliği için çalışma başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 00:28:00 -
AB'den Türkiye kararı! Gümrük Birliği için çalışma başlatıldı

AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi.

AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

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