AB'den Trump'a Grönland resti: Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı
Dünya

AB'den Trump'a Grönland resti: Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AB’den Trump’a Grönland resti: Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın kontrolüne dair açıklamaları ve attığı adımlar sonrası Avrupa Birliği, Danimarka ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi. AB liderleri, uluslararası hukuk uyarınca egemenlik haklarının korunması gerektiğinin altını çizerek "Grönland satılık değildir" mesajını destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından Grönland’ın stratejik önemi nedeniyle ABD kontrolünde olması gerektiğini yinelemesi ve bölgeye özel temsilci ataması, Brüksel-Washington hattında yeni bir kriz çıkardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Arktik bölgesinin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

KARAR MERCİ YALNIZCA DANİMARKA VE GRÖNLAND HALKIDIR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da tartışmaya dahil olarak Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma mesajı verdi. Grönland’ın Danimarka Krallığı bünyesinde özerk bir statüye sahip olduğunu hatırlatan Kallas, bu statüye dair herhangi bir değişikliğin ancak tarafların kendi iradesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Kallas ayrıca tüm ortaklarını Birleşmiş Milletler Şartı’na ve egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırdı.

TRUMP’IN MUTLAK ZORUNLULUK İDDİASINA SERT TEPKİ

Donald Trump, Grönland'a sahip olmanın "özgür dünyayı savunmak" için mutlak bir zorunluluk olduğunu savunmuş, bu söylem ada halkı ve yerel hükümetten büyük tepki görmüştü. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Biz satılık değiliz ve asla olmayacağız" diyerek bu iddiaları reddetmişti. Danimarka’ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunan ve devasa buzullarıyla bilinen özerk bölge, son yıllarda yer altı kaynakları ve savunma stratejileri nedeniyle küresel güçlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

