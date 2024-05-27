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Dünya AB'den Suriye'ye milyar avro hibe ve kredi
Dünya

AB'den Suriye'ye milyar avro hibe ve kredi

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:53:00 -
AB'den Suriye'ye milyar avro hibe ve kredi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini açıkladı.

AB ve üye ülkeleri, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren 8'inci Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "Hep birlikte 5 milyarı hibe ve 2,5 milyarı kredi olmak üzere toplam 7,5 milyar avro tutarında taahhütte bulunduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

5 milyar avroluk hibenin yaklaşık 3,9 milyar avrosunun 2024 yılı için, geri kalanının 2025 ve sonrası için taahhüt edildiğini belirten Lenarcic, hibelerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların toplam 2,5 milyar avro tutarında imtiyazlı koşullarla kredi açıkladıklarını bildirdi.

Lenarcic, AB ve üye ülkelerinin hibe taahhüdünün bunun dörtte üçünü oluşturduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen seneki konferansta toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredi taahhüt edilmişti.

Kaynak: AA

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