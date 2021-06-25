AB'den söz alan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler

"Milletim bana söz veriyor, oyumu sana vereceğim diye, ona kimse itiraz edemez" diyen Şahin, "Avrupa Birliği bana söz verdi derseniz, bu yanlış anlaşılır. Çünkü sizin yürütme gücünüz yok şu anda. Her hangi bir şekilde ülke yönetiminde söz sahibi değilsiniz. Ama olası iktidarınızı, AB ile bugünden onlarla masaya oturduğunuzu söylüyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu Avrupa Birliği, bir şey almadan hiçbir şey vermez. AB bugün bize neden tepki gösteriyor. Doğu Akdeniz'den çekilmemizi istiyor. Kıbrıs'ta soydaşlarımızın değil, Rum tarafının öncelenmsini istiyor. Türkiye'nin buna ses çıkarmamasını istiyor. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği bizden çok fazla şey istiyor. biz tarihin bu döneminde onların hiçbir talebini yerine getirmiyor, tersine kendi taleplerimizi önceliyoruz. Kemal Bey'in de olur da bir gün iktidar olursa bu realiteyi göreceğini ve ona göre hareket edeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri “Hafta sonu Gaziantep’deydik. Antep’te Suriyelilerden büyük şikâyet var. Irkçılık yapmıyorum, onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeylerini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği’nden alacağız. Göçten mi şikâyet ediyorsun, o zaman bunun maliyetini karşılayacaksın; bana söz verdiler. O zaman ‘Kardeşim güle güle’ diyeceğiz, davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz ve Suriye’de barışı sağlayacağız, bütün Ortadoğu’da barışı sağlayacağız. Herkes bir yere not yazsın; görecekler bunu" ifadelerini kullanmıştı.