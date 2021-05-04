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AB'den skandal! Ölüme terk ettiler
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Dünya

AB'den skandal! Ölüme terk ettiler

Avrupa Birliği'nin sınır gücü Frontex'in botu alabora olan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına cevap vermeyerek büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:20:00 -
AB'den skandal! Ölüme terk ettiler

AB'nin sınır gücü Frontex'in Libya açıklarında 21 Nisan'da botu alabora olan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısını karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yeni ses kayıtları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ve sınır koruma gücü Frontex'in Akdeniz'de göçmenleri ölüme terk ettiğini gösterdi.

“Alarm Phone” sivil toplum örgütü, göçmenleri kurtarmak için AB'nin sınır koruma örgütü Frontex’i facianın olduğu saatlerde harekete geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Çağrıyı karşılıksız bıraktılar

Açıklamaya göre, Alarm Phone, saatler boyunca tehlikedeki botun konumunu AB yetkililerine bildirdi.

Avrupalı yetkililer ise yardım etmek yerine sorumluluğu Libya makamlarına bırakmayı tercih etti. Libya Sahil Güvenliği de kapasitesi olmadığı için kurtarma operasyonu başlatamadı. Böylece kıyıya 45 kilometre mesafedeki 130 göçmen denizde ölüme terk edildi.

Olaydan sonra gelen gözetleme uçağı

Frontex'e ait gözetleme uçağı bölgeye ulaştığında ise artık çok geçti. Uçağın tek yaptığı, devrilmiş botun yeri konusunda bölgedeki ticari gemileri uyarmak oldu.

Sivil toplum örgütü, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 130 göçmenin hayatını kaybetmesini "kasıtlı" olarak değerlendirdi; Avrupa Birliği sınır güvenlik birimlerini ölümlerden sorumlu olmakla suçladı.

Avrupa ülkeleri göçmenleri kurtarmak için uluslararası yükümlülüklerini sık sık görmezden geliyor.

Kurtarılamayan göçmenlere ait cansız bedenler çoğunlukla açık denizde kayboluyor. Kurtarılabilenler ise insan kaçakçılarının eline düşüyor, taciz ve işkenceye maruz kalıyor.

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