AB’den sert uyarı: Ödeyecekleri bedel ağır olur

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, 6. Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlığında yapılan zirve sonrasında Michel sert konuştu. Ukrayna’ya saldırması halinde Rusya’ya çok sert bir cevap verileceğini söyleyen AB Konseyi Başkanı; "Ukrayna’ya saldırı olursa saldıranın ödeyeceği bedel ağır olur’’ dedi.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bulunan AB Konseyi binasında gerçekleşen zirveye doğu ortakları Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna katıldı. Belarus, Doğu Ortaklığına katılımını askıya aldığı için toplantılarda yer almadı. Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvede Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı iddialarına ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirterek, ''Ayrıca Ukrayna'nı toprak bütünlüğüne sahip çıkma fırsatını bulduk. Rusya'nın tehditlerine karşı NATO, G7, ABD, İngiltere AB ve Doğu Ortaklığı ülkeleri olarak birlikte bir duruş sergiliyoruz. Eğer Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırı olursa buna çok güçlü bir cevap olacak, bu saldırıyı yapan çok ağır bir bedel ödeyecektir'' ifadelerini kullandı.