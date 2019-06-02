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AB'den şaşırtan itiraf: Türkiye çok iyi durumda

Türkiye enerji arz güvenliğinde atak yaptı. AB Komisyonu, “Türkiye 2019 Raporu”nda, arz güvenliğinde “çok iyi ilerleme” kaydettiğini söyledi. Türkiye, zorunlu petrol stoğu bakımından da ileri seviyede bulunuyor

02 Haziran 2019 Pazar 18:13
AB'den şaşırtan itiraf: Türkiye çok iyi durumda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu “Türkiye 2019 Raporu”nu yayımladı. Geçen yıl yayımlanan raporda yer alan Türkiye’nin enerjide “kısmen hazırlıklı” olduğu ifadesi bu yıl da yinelenirken, enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik gelişmeler övüldü ve “çok iyi bir ilerleme” kaydedildiğinin altı çizildi. Raporda, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) ilk aşamasının geçen yıl haziranda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin deniz kısmının da geçen yıl Kasım'da tamamlandığı hatırlatıldı. Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden TANAP’ın Avrupa’ya bağlanmasını sağlayacak ikinci safhanın da bu yıl Haziran'da tamamlanmasının planlandığına işaret edildi.

Stoklar yeterli

Raporda, Türkiye’nin zorunlu petrol stoklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanması bakımından ileri bir seviyede bulunduğu aktarıldı. Türkiye’nin elektrik şebekesinin AB şebeke kodları ile uyumlu geliştirildiği, şebeke uyumununun teşvik edildiği, verimlilik ve elektrik arz güvenliğinin artırılması için bağlantı kapasitesinin güçlendirildiği de raporda yer aldı.

Aramalar tehdit olarak algılandı

2018’in sonunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarına başladığı hatırlatılan raporda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde “münhasır ekonomik bölgesinde arama çalışmaları yaptığı ve bölgede kendi sondaj çalışmalarını yapacağı tehdidinde bulunduğu” ifadesi de yer aldı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:13
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Türkiye 2019 Raporu
  4. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
  5. TANAP
  6. Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP)
  7. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı
  8. Avrupa Birliği
  9. AB şebeke kodları
  10. Doğu Akdeniz
  11. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  12. enerji arz güvenliği
  13. AB Komisyonu

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