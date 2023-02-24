AB'den Rusya'ya yaptırım hazırlığı
AB Ülkeleri, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi üzerinde neredeyse uzlaştı. Diplomatlar, yarın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1. yıldönümünde yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti. Paketin tamamı üzerinde neredeyse anlaşmaya varıldı, ancak hala açıklığa kavuşturulması gereken bir unsur olduğu belirtildi. Diplomatlar, hangi konuda anlaşamadıklarını açıklamadı. Yarın AB'nin açıklayacağı yaptırım paketi merakla bekleniyor.
İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketinde neredeyse uzlaşı sağladığını ifade ederek, yarın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümü yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yarın Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini duyurması bekleniyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı, "hala açıklığa kavuşturulması gereken bir unsur dışında" Rusya'ya karşı 10'uncu yaptırım paketinin tamamı üzerinde neredeyse anlaşmaya varıldığını ifade ederek, yarın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1’inci yıldönümü yaptırım paketi üzerinde son oylamanın yapılacağını belirtti. Diplomat, AB ülkelerinin hangi konuda henüz anlaşamadıkları hakkında bilgi vermedi.
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