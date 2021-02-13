AB'den Rusya'ya 'ilişkileri keseriz' cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri koparma yönündeki sözlerinden sonra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Sözcüsü Peter Stano, tartışmalara karşılık ilk resmi açıklamayı yaptı.

"Not aldık"

Stano yaptığı açıklamalarda, “AB, Lavrov’un ifadelerini notlarına aldı. Bunu AB Konseyi'nde tartışacağız.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov un tehditlerine AB den ilk resmi yanıt #1

Ssert mesajlar göndermişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov ile yaptığı röportajda Avrupa Birliği’ne sert mesajlar göndermiş, Batılı ülkelerin Rus muhalif lider Alexei Navalny’yi desteklemek adına Rusya’ya, Rus ekonomisini riske atacak şekilde yaptırım kararı alırsa ilişkileri koparmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

"Savaşa da barışa da hazır olmalıyız"

Lavrov verdiği röportajda, "Hazır olduğumuz düşüncesi üzerinden yola çıkıyoruz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsak savaşa da hazır olmamız gerekir.” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi de Lavrov’un bu sözlerini görüntüleriyle birlikte yayınlamıştı.

"Anlaşılmazlık bulduk"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse ise Lavrov’un açıklamalarını anlaşılmaz bulduklarını söyleyerek, “Rus Bakanın açıklamalarının bize göre gerçekten çok garip ve anlaşılmaz olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Tepkilere kremlinden cevap

Lavrov’un sözlerinin özellikle AB’de büyük yankı uyandırması ve tepki çekmesinin üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da açıklama yaptı.

Lavrov’un röportajında sadece AB ile ilgili yorumlarının yer aldığı kısmın yayınlanmasını 'büyük hata' olarak nitelendiren Peskov, “Lavrov’un sözlerinin bütününün dikkate alınması gerekir. Gerçek şu ki biz bunu istemiyoruz. Aksine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak Avrupa Birliği yaptırım yolunu izlerse evet, o zaman buna hazır oluruz.” ifadelerini kullandı.