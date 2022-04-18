  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den Rusya'ya çağrı
Dünya

AB'den Rusya'ya çağrı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya tüm güçlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna'dan çıkarma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 22:59:00 -
AB'den Rusya'ya çağrı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği saldırının ülkenin hiçbir bölgesinin Rusya’nın anlamsız saldırıları karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftalarda yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin ve yasadışı şekilde bombalamaya devam etmesini kınıyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği saldırıya değinen Borrell, Lviv ve Ukrayna'nın batısındaki diğer şehirlere yönelik son saldırıların ülkenin hiçbir bölgesinin Rusya’nın anlamsız saldırıları karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı. AB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını desteklemeye devam ettiğini aktaran Borrell, Rusya'yı bir kez daha "düşmanlığı derhal ve koşulsuz olarak durdurmaya, tüm güçlerini ve askeri teçhizatı ülkeden çekmeye" çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay