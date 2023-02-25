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Dünya AB'den Rusya'ya bir yaptırım paketi daha
Dünya

AB'den Rusya'ya bir yaptırım paketi daha

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketini açıkladı. Yeni yaptırım paketinde ithalat-ihracat kısıtlamalarının yanı sıra bazı medya kuruluşlarının da yasaklandığı bildirildi. AB Konseyi'nin açıklamasında, kritik teknoloji ve endüstriyel ürünlerle birlikte inşaat sektörü ürünleri için de daha fazla ihracat yasağı getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 19:20:00 -
AB'den Rusya'ya bir yaptırım paketi daha

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketine ithalat-ihracat kısıtlamaları, bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının dahil edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırım paketine yeni ithalat-ihracat kısıtlamaları ve bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasının da dahil edildiği belirtilerek, "Bugünkü karar, elektronik, özel araçlar, makine parçaları, kamyon ve jet motorları yedek parçaları gibi kritik teknoloji ve endüstriyel ürünler ile anten gibi Rus ordusuna gönderilebilecek inşaat sektörü ürünleri için daha fazla ihracat yasağı getiriyor" denildi.

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