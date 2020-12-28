  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den Rusya'ya aşı suçlaması
Dünya

AB'den Rusya'ya aşı suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın kendi aşısını satmak için diğer ülkelerin ürettiği aşıyı kötülediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:48:00 -
AB'den Rusya'ya aşı suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yayımladığı blog yazısında, özellikle internette dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret etti.

Devlet veya devlet dışı aktörlerin zaman zaman kamu diplomasisinde meşru zeminin dışına çıktığına dikkati çeken Borrell, bazılarının kendi gittikleri yolu tek etkili yolmuş gibi sunduklarını ve diğerlerinin itibarını sarsmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bazı dış aktörlerin, yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayarak dezenformasyon kampanyalarına bile giriştiğine işaret eden Borrell, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örneğin, Batılı aşı geliştiricileri Rusya'nın devlet kontrolü altındaki medyası tarafından alay konusu ediliyor. Bu durum bazen insanların maymuna dönüşeceği gibi saçma iddialara kadar varıyor. Görünüşe göre bu tür söylemler Rusya'nın kendi aşısı Sputnik V'yi satmak istediği ülkelere yönlenmiş durumda. Salgında bu tür temelsiz şüpheleri teşvik edecek her girişim halk sağlığını tehdit etmektedir. DEAŞ gibi terör örgütleri de kendi propagandalarını yaymak için yeni tip koronavirüs salgınındaki kafa karışıklıklarını kullanmaktadır."

Dezenformasyon yönteminin yeni olmadığını ancak internet sayesinde artık çok daha hızlı yayılabildiğini belirten Borrell, "Rusya ve Çin gibi bazı devletler aktif şekilde bu tür faaliyetler yürütüyor ve özgürlük, çoğulculuk, kuvvetler ayrılığı gibi değerler üzerine oturmuş demokratik sistemlerimizin altını oymaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için b..
Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı
Gündem

Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentinin kırsalında yer alan Hz. Musa Cami'nde, bir grup İsrail vatandaşı olan Filistin asıllı Arap'ın..
Neymar koronavirüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...
Spor

Neymar koronavirüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Dünyanın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Neymar, koronavirüsü hiçe sayarak 500 kişilik parti verdi. 5 gün süren partide evin bod..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay