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AB'den Rusya'nın hamlesine sert tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da iki savaş gemisinin inşasına başlamasının Karadeniz'de bölgesel güvenliğe olumsuz etki yapacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:00:00 -
AB'den Rusya'nın hamlesine sert tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak ederek Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalama çabalarının uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Rusya'nın son olarak Kerç kentinde iki savaş gemisi inşasına başlamasının, yarımadanın askerileştirilmesinde yeni bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun "Karadeniz'de bölgesel güvenliğe kayda değer olumsuz etkisinin olacağı" ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının Kırım'a giriş ve çıkışlarındaki kısıtlamaların da başka bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.

AB'den Ukrayna'ya destek

Ukrayna ana karasına gidiş ile ikamet yerine geri dönüş hakkının şartsız olarak verilmesi ve Rus pasaportu istenmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB, Rusya'dan Kırım yarımadasında uluslararası hukuk ihlallelerini sonlandırmasını beklemektedir. AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası şekilde tanınmış toprak bütünlüğüne desteği tamdır." ifadesi yer aldı.

Rusya, Kırım'ın Kerç kentinde 20 Temmuz'da iki yeni savaş gemisinin inşasına başlamış, bunun için yapılan törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılmıştı. Rusya'nın 2014'te yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da askeri birlikleri bulunuyor.

 

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