AB'den 'OHAL' mesajı: Memnuniyet duyuyoruz
Avrupa Konseyi, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:26
Avrupa Konseyi, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Avrupa Konseyi, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.
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