AB'den 'OHAL' mesajı: Memnuniyet duyuyoruz

Avrupa Konseyi, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Avrupa Konseyi, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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