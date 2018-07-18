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AB'den 'OHAL' mesajı: Memnuniyet duyuyoruz

Avrupa Konseyi, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:26
AB'den 'OHAL' mesajı: Memnuniyet duyuyoruz
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:26
  1. OHAL
  2. Avrupa Konseyi

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  • yazikkkyazikkk20 dk önce
    Siz üzülmeyin diye uzatmadik zaten. Bu kadar sevinmenizin arkasindaki düsüncelerinizi gerceklestiremezsiniz ins. Tüm Türk milleti kimin ne oldugunu anladi artik
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