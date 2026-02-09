  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma! Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyareti Orta Doğu'da yeni güvenlik ekseni arayışı Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi! Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor? Terörist İsrail yine çocuk öldürdü ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor! FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının sekizinci duruşması: Tutuksuz sanıkların savunmalarına başlandı
Avrupa AB’den Meta’ya "Yapay Zeka" darbesi! WhatsApp’ta rakiplere kilit vuran Meta’ya AB’den suçlama
Avrupa

AB’den Meta’ya "Yapay Zeka" darbesi! WhatsApp’ta rakiplere kilit vuran Meta’ya AB’den suçlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AB’den Meta’ya "Yapay Zeka" darbesi! WhatsApp’ta rakiplere kilit vuran Meta’ya AB’den suçlama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji devi Meta’yı WhatsApp üzerinden yürüttüğü kirli bir rekabet stratejisiyle köşeye sıkıştırdı. Brüksel’den yapılan sert açıklamada, Meta’nın üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp’a erişimini kasıtlı olarak kısıtladığı ve bu yolla AB rekabet kurallarını açıkça ihlal ettiği belirtildi. Rakiplerini oyun dışı bırakıp kendi yapay zekası "Meta AI"yı tek seçenek haline getirmeye çalışan şirkete karşı resmi "itiraz beyanı" gönderilerek hukuk savaşı resmen başlatıldı.

AB Komisyonu, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'a, diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimiyle ilgili sınırlandırmaları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiğini açıkladı.

AB'nin, Meta'nın, üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının WhatsApp'taki kullanıcılara erişimini ve etkileşimini engellemek suretiyle AB rekabet kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşe sahip olduğu belirtilen açıklamada, Meta'nın davranışının, rakiplerin hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarına girmesini veya genişlemesini engelleme riski taşıdığı kaydedildi.

 

Açıklamada, AB Komisyonunun, Meta'nın cevabı ve savunma hakları saklı kalmak kaydıyla, bu politika değişikliğinin piyasada ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmasını önlemek için "geçici tedbirler" uygulamayı planladığı bildirildi.

Meta'nın 15 Ekim 2025'te WhatsApp'ta bir güncelleme duyurarak, üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının uygulamada kullanımını fiilen yasakladığı anımsatılan açıklamada, 15 Ocak 2026'dan itibaren ise WhatsApp'ta kullanılabilen tek yapay zeka asistanının Meta'nın kendi aracı olan Meta AI olduğu ve rakiplerin dışlandığı hatırlatıldı.

 

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti
WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti

Teknoloji

WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti

CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gündem

CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

WhatsApp’ta bir dönem bitiyor: Artık isimleriyle görünecek
WhatsApp’ta bir dönem bitiyor: Artık isimleriyle görünecek

Teknoloji

WhatsApp’ta bir dönem bitiyor: Artık isimleriyle görünecek

WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek
WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek

Teknoloji

WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23