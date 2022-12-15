  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB’den kritik Bosna Hersek kararı
Dünya

AB’den kritik Bosna Hersek kararı

Tam 7 yıl önce Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan Bosna Hersek'in başvurusu onaylandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 22:39:00 -
AB’den kritik Bosna Hersek kararı

Yaklaşık 7 sene önce Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan Bosna Hersek, resmen AB’ye adaylık statüsü kazandı.

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Bosna Hersek’in yaklaşık 7 sene önce AB’ye yaptığı üyelik başvurusu ele alındı. AB liderlerinin onayı ile Bosna Hersek AB’ye adaylık statüsü kazandı.

AB’nin Bosna Hersek hakkında aldığı tarihi karar, Bosna kökenli Hırvat Avrupa Parlamentosu üyesi Zeljana Zovko tarafından duyuruldu. Zovko yaptığı açıklamada, “Bosna Hersek, AB üyeliği için resmen adaylık statüsü kazandı. Konseyin ekim ayındaki kararını onaylayan AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Brüksel’deki zirvede Bosna Hersek’e üyelik statüsü verdi” dedi.

Kararda, Bosna Hersek’ten Avrupa Komisyonu’nun belirlediği 14 öncelikli reformu gerçekleştirmesi beklendiği de ifade edilerek, “Bu, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yolsuzluk ve organize suça karşı mücadele ve göç yönetimine ilişkin tedbirleri de içeriyor. Reform öncelikleri büyük ölçüde Avrupa Komisyonu’nun 2019’da sunduğu 14 önceliği ilgilendiriyor” denildi.

Bugünkü zirve öncesinde çok sayıda Avrupalı lider Bosna Hersek’in AB’ye adaylık statüsü edinmeyi hak ettiğini açıklamıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Bugünkü zirvede liderlerin Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilmesinde uzlaşacaklarını ümit ediyorum. Bu kararı güçlü bir şekilde destekliyorum. Bu, Bosna Hersek ve bu ülkenin reform süreci için olduğu kadar bölge için de çok önemli bir adım” demişti.

Batı Balkanlar’da Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ AB’ye aday statüsünde bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

Bosna Hersek'te acılar tazelendi
Bosna Hersek'te acılar tazelendi

Dünya

Bosna Hersek'te acılar tazelendi

19 Ekim 2003: Bosna Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in Vefatı
19 Ekim 2003: Bosna Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in Vefatı

Tarih

19 Ekim 2003: Bosna Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in Vefatı

Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor

Gündem

Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor

Görme engelli Boşnak imam Delic, başarılarıyla hayatı ‘engelsiz’ yaşıyor
Görme engelli Boşnak imam Delic, başarılarıyla hayatı ‘engelsiz’ yaşıyor

Yaşam

Görme engelli Boşnak imam Delic, başarılarıyla hayatı ‘engelsiz’ yaşıyor

Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi
Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi

Dünya

Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi

Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza
Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza

Gündem

Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23