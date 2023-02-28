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Dünya AB'Den Kosova-Sırbistan açıklaması
Dünya

AB'Den Kosova-Sırbistan açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek için prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 00:46:00 -
AB'Den Kosova-Sırbistan açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Brüksel’de Borrell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada ilerleme kaydedildiğini belirten Borrell, "Aynı zamanda bugün taraflarca kabul edilenlerin uygulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Anlaşmaya varmak önemli. Üzerinde anlaşmaya varılan şeyi uygulamak daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "(Liderlerin anlaşması) Bu önemli ve kayda değer bir gelişme çünkü geçen yazdan beri kriz yönetimi ile ilgileniyoruz, sadece krizlere odaklanıyoruz. Birbiri ardına gelen krizler neticesinde sahadaki gerilimi kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi ise kriz yönetiminin nasıl yapılacağına geçiyoruz. Normalleşmeye yapısal bir çözüm arıyoruz." diye konuştu.

Liderlerin prensipte anlaştığı planın 27 AB üyesi ülke tarafından kabul edildiğini belirten Borrell, planla ilgili önerinin eylülde sunulduğunu, o dönemden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü söyledi.
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Borrell, anlaşmanın kişilerin Kosova ve Sırbistan arasında kendi kimliklerini veya araç plakalarını kullanarak serbest hareket etmesini sağlayacağını, aynı zamanda ticari ilişkileri ve yatırımları kolaylaştıracağını ifade etti.

Anlaşmanın Kosova'da yaşayanlar için "daha fazla güvenlik, kesinlik ve öngörülebilirlik" getireceğini belirten Borrell, "Anlaşma, aynı zamanda temel teşkil edebilir ve geçmişin mirasının üstesinden gelmek için çok ihtiyaç duyulan bir güven olacaktır." diye konuştu.

Borrell, her iki tarafın da AB'nin koordinasyonu dışında, sahada gerginliğin yeniden artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı kabul etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi, gelecek ayın ortasında liderlerin tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

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