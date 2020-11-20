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Dünya AB’den koronavirüs aşılarına şartlı izin
Dünya

AB’den koronavirüs aşılarına şartlı izin

BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi şirketlerin geliştirdiği aşı için açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Aralık ayında Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), bu şirketlere şartlı izin verebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 05:01:00 -
AB’den koronavirüs aşılarına şartlı izin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başkanlığında bir video konferans gerçekleştiren AB liderleri, koronavirüsün önlenmesine ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Liderler zirvesi sonrası bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı, ABD merkezli Moderna ve Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşılara, bu yıl içinde lisans verilebileceğini söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından tüm aşıların uygun şekilde değerlendirileceğini belirten Von der Leyen, "Her şey yolunda giderse, EMA tarafından Aralık ayının ikinci yarısında koronavirüs aşıları için şartlı pazarlama izni verebilir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, EMA'nın ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile koronavirüs aşılarına ilişkin çalışmalar konusunda günlük istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Belçika'daki kamu yayıncısı VRT'ye göre, şartlı pazarlama yetkisi; bir aşı ya da ilacın, karşılanamamış bir tıbbi ihtiyaç durumunda, gerekli ek verilerin eksikliğinden kaynaklanan olası risklerden daha ağır bastığı durumlarda veriliyor.

EMA, üretici şirketlerin gelecekte eksik verileri tamamlaması koşuluyla, aşıya ilişkin daha az kapsamlı veriler temelinde onay verecek.

AB Komisyonu, Biontech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, CureVac ve Janssen NV ile koronavirüs aşısı almak için anlaşma yaptı. ABD merkezli Moderna ile müzakereler ise halen sürüyor.

Komisyon, bugüne kadar 1 milyar 200 milyon doz aşıyı güvence altına aldı. AB yetkilileri, bu aşıların sadece Avrupa vatandaşları için değil, dünyanın yoksul ülkelerindeki savunmasız insanlar için de kullanılacağını söylüyor.

Avrupa İlaç Ajansı, 11 Aralık'ta Covid-19 aşılarının onaylanması konusunda internet üzerinden canlı yayınlanacak, halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

EMA'dan verilen bilgiye göre, toplantıda aşıların geliştirilmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve güvenlik izlenmesinde ajansın rolü ile AB'nin izleyeceği süreç anlatılacak.

Toplantıda halkın, aşılara ilişikin beklenti ve endişelerini paylaşmasına da olanak sağlanacak. Halka açık toplantıya katılmak isteyen kişiler, EMA'nın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

 

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