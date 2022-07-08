AB'den İsrail İHA'sına Ege Denizi'nde 6 aylık görev!

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex, Sahil Güvenlik yararına 6 milyon euro'ya kiralanan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (IAI) HERON tipi İHA'sı Ege'de devriye gezeceğini duyurdu.

İHA, Girit'teki askeri havaalanında bulunurken topladığı görüntüleri Yunan Sahil Güvenliği'ne Varşova'daki Frontex karargahının operasyon odalarına iletecek. İsrail İHA'sının özellikle Girit'in kuzey ve güneyini inceleyeceği de açıklandı.

Yunan basını, İsrail İHA'sının Türkiye'den İtalya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin tespitinde de önemli role sahip olduğunu duyurdu. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılarının saptanmasında da İsrail uçağı görev yapabilecek.

Frontex Başkanı'nın Yunanistan'ı ziyareti vesilesiyle, Denizcilik Bakanlığı'ndan kaynaklar, Frontex'in ortak finansmanı ile LS'nin gelecekte alacağı tüm teknelere kamera kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Girişimin amacı, insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetlerin anında kontrol edilebilmesi için Yunan karasularında gerçekleştirilen operasyonları videoya kaydetmek olduğu belirtildi.