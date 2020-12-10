  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı
Ekonomi

AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı

Plana göre, taraflar, karşılıklı olarak 6 ay boyunca temel hava ve kara trafiğini sürdürecek - Balıkçılar, 31 Aralık 2021'e veya bir anlaşma sağlanıncaya kadar birbirlerinin kara sularında faaliyet göstermeye devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:26:47 -
AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanamaması durumuna karşı yeni acil durum planı hazırladı.

AB Komisyonu, 31 Ocak'ta AB'den ayrılan ve 31 Aralık bitimine kadar geçiş süreci uygulanan İngiltere ile anlaşmasız ayrılık ihtimalindeki artış nedeniyle hazırladığı acil durum planını yayımladı.

AB ve İngiltere arasında yıl bitimine kadar ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamaması olasılığının yükselmesi nedeniyle hazırlanan plana göre, taraflar, karşılıklı olarak 6 ay boyunca temel hava ve kara trafiğini sürdürecek.

Balıkçılar da 31 Aralık 2021'e veya bir anlaşma sağlanıncaya kadar birbirlerinin kara sularında faaliyet göstermeye devam edecek.

Önemli belirsizlikler olmasına rağmen bu süreçte AB Komisyonu, İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak üzere çalışmaları sürdürecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün Brüksel'de, yaptıkları ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamamıştı.

Taraflar, müzakerelerin pazar gününe kadar devam edeceğini ancak hala çok büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu açıklamıştı.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yüzde 60'ının Nisan'a kadar hızlı bir şekilde aşılanacağını belirterek, “Temmuz'da maske..
Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar
Sağlık

Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar

Ahlatçı Holding çatısı altındaki Nanografi Nano Teknoloji şirketinin geliştirdiği protein temelli aşıda seri üretim için hazırlıklar hız kaz..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay