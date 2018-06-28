AB’den Gümrük birliği için ‘başlatmıyoruz’ kararı

AB Genel İşler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldı. Avusturya’nın Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebi ise destek görmedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı aldı. AB’ye üye ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi’nin Salı akşamı Lüksemburg’da yapılan toplantısı sonrasındaki açıklamada, Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin son dönemde AB’den giderek uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlardaki gerilemenin çok kaygı verici olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik tutumun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aylar önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki siyasi gelişmeler nedeniyle Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Ancak AB’ye üye ülkeler arasında resmi ortak bir çizgi belirlenememişti. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin tarım ürünleri ile hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye’ye bir çok avantaj sağlaması bekleniyordu.

ÇELİK: KABUL ETMİYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Genel İşler Konseyinin dün kabul ettiği sonuç belgesine ilişkin, “AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB’nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye’yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada belgeyi eleştirerek bunun AB’nin kolektif aklının ne kadar karışmış olduğunu göstermesi bakımından tarihi nitelikte olduğunu vurguladı. Çelik, “Bu vizyon yoksunu, gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu belge, AB’nin Türkiye karşıtı bir zihniyet tarafından nasıl esir alındığını açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyetinin dün Genel İşler Konseyi’nden sonuç belgesi olarak çıktığını belirten Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye yeterince destek olmadıklarını kapalı toplantılarda itiraf eden AB yetkililerinin, yine Türkiye’ye teröristler karşısında destek vermek yerine Türkiye’nin teröre karşı aldığı önlemleri eleştirme yoluna gittiğinin altını çizdi.

‘İFLAH OLMAZ TAKINTILARI VAR’

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini henüz tamamlamışken, yeni bir dönem başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle devasa bir reform süreci başlamak üzereyken yapılan bu açıklamanın Türkiye’ye karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu gösterdiğini kaydeden Çelik, başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye konusundaki iflah olmaz takıntılarını tatmin etmek üzere hazırlanan belgenin kendi içinde çelişkilerle dolu olduğuna işaret etti.

Bir yandan yargının bağımsızlığından bahseden açıklamanın bir yandan da yargıya intikal etmiş 2 Yunan askeri ve AB vatandaşları konusunda beklentilerini dile getirerek yargıya mesaj verdiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

‘İLKEL MAHALLE DAYANIŞMASI’

“Ülkemize AB Ortak Dış, Güvenlik Politikasına uyumlu hareket etme çağrısı yapan AB, öncelikle kendi üyelerini Filistin gibi insani trajedilerin yaşandığı konularda tutarlı ve insani bir tutuma yönlendirmelidir. İsrail mezalimi karşısında çekimser kalanlar Türkiye’ye ders veremezler.

AB’nin Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde objektiflikten uzak, tarafgir, meşruiyete değil, ilkel mahalle dayanışmasına dayalı yaklaşımını ciddiye almamız da mümkün değildir.”