0553 313 94 23
impression

AB'den Gazze açıklaması: Acilen sonlandırılmalı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada; "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli." ifadesi kullanıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:57
AB'den Gazze açıklaması: Acilen sonlandırılmalı

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, tüm şiddet içerikli faaliyetlerin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tırmandığına dikkati çekilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:57
  1. Avrupa Birliği
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    1. Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    2. Trump: Fransa'da birçok başarı elde..
    3. Katliamları seyreden BM'den 'Gazze'..
    4. Terör devleti İsrail, El Aksa..
    5. Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir'..
    6. Siyatiğe dikkat!
    7. Beyin felci öncesinde vücudumuz bizi..
    8. Aktay: Mükemmel bir plan yapmışlar
    9. “İran konusunda AB’ye güvenimiz tam”
    10. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    11. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    12. Yatak böceği ısırıkları için doğal..
    13. Bebeğinizin gözlerinin devamlı..
    14. AB'den Gazze açıklaması: Acilen..
    15. Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto'..
    16. CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye..
    17. Hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avro..
    18. Real Madrid'in yeni hocası belli oldu
    19. Milli güreşçi Osman Yıldırım finale..
    20. ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı:..
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim