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Dünya AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı
Dünya

AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, az gelişmiş ülkelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha iyi mücadele edebilmeleri için borçlarının daha fazla hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:16:00 -
AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesaplarında video konferans aracılığıyla paylaştı.

G20 zirvesinde liderlerin salgından sonra dünyanın nasıl daha kapsayıcı olacağını tartıştıklarını belirten Michel, az gelişmiş ülkelerin borçlarının ertelenmesinin bu yönde olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Gelişmemiş ülkelere salgınla mücadele için daha fazla kaynak ayırmaları için yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Michel, "Bu ülkelerin borçlarının daha da hafifletilmesi gerektiğine inanıyorum. Aşırı borçluluk döngüsünü kırmamız gerekiyor." Dedi. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "G20 Zirvesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) salgına karşı küresel aşı ve tedavi programını 2020 sonuna kadar ACT Hızlandırıcıya 4,5 milyar dolar yatırım yapmaya çağırdım." Dedi.

Aşıların salgınla mücadeleye yardımcı olacağına işaret eden Von der Leyen, "Küresel ölçekte dayanışma göstermeli ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi. 

G20 ülkeleri, dünyanın en fakir ülkelerinin salgınla daha iyi mücadele edebilmesi için Nisan ayında borç geri ödemelerini yıl sonuna kadar erteleme kararı aldı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası yöneticileri de Ekim ayında salgından en çok etkilenen ülkelerin borçlarının 6 ay daha ertelenmesine karar verdiler.

Böylelikle bu ülkelerin Haziran 2021'e kadar borç ödemesi yapmayarak salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırması hedeflendi.

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