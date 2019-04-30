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AB'den flaş karar! 2020'ye kadar uzatıldı

Avrupa Birliği, Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve 14 askeri yetkiliyi kapsayan yaptırımları 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

30 Nisan 2019 Salı 01:00
AB'den flaş karar! 2020'ye kadar uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve bazı yetkilileri kapsayan yaptırımların süresini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattığını duyurdu.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve iç baskıda kullanılabilecek teçhizatın ihracatına ilişkin yaptırımların süresinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

Yaptırımların Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletinde "ciddi" insan hakları ihlalleri gerçekleştiren 14 üst düzey askeri yetkili ve polisi de kapsadığı aktarılan açıklamada, AB'nin söz konusu ihlallerden derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar hükümetine "gecikmeden" somut adım atma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 01:00
  1. Avrupa Birliği
  2. Myanmar

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