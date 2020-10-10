AB'den Belarus yönetimi ile üst düzey temas

BRÜKSEL (AA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüşerek, yönetimin muhalefetle diyalog başlatmasını, buna destek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı heyetinin ülkeye ziyaretini kabul etmesini istedi.

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Borrell ile Makey'in cuma gecesi telefon görüşmesi yaptığı ve 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden bu yana yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Borrell, adil olmadığı ve hile karıştırıldığı gerekçesiyle AB'nin seçim sonucunu tanımadığına, Aleksadr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadığına yönelik tutumunu ifade etti. Borrell, ayrıca muhalefete baskı yapılmamasını, siyasi tutukluların ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, medya özgürlüğünün sağlanmasını ve muhalefetle kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatılmasını talep etti.

AB'nin AGİT'in çabalarını desteklediğini vurgulayan Borrell, mevcut AGİT dönem başkanı Arnavutluk ile sonraki dönem başkanı İsveç'in Belarus'a ortak ziyaretle ulusal diyaloğu destekleme teklifini Minsk yönetiminin kabul etmesini istedi.

Borrell, ayrıca Belarus yönetiminin Polonya ve Litvanya'nın Minsk'teki diplomatik temsilciliğini düşürmeleri talebine karşı AB'nin bu iki üye ülkeyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AB, Belarus'taki seçimlerden sonra başlayan protestolarda göstericilere yönelik şiddetten sorumlu tuttuğu 40 kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB'nin bu listenin genişletilmesi için çalışma yaptığı belirtiliyor.

AB yönetimi, yönetimin muhalefetle diyalog başlatmasını isterken Polonya ve Litvanya gibi bazı üyeler Belarus'a yönelik daha sert bir tutum istiyor.



