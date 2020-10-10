  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB'den Belarus yönetimi ile üst düzey temas
Aktüel

AB'den Belarus yönetimi ile üst düzey temas

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile telefon görüşmesi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:14:47 -
AB'den Belarus yönetimi ile üst düzey temas

BRÜKSEL (AA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüşerek, yönetimin muhalefetle diyalog başlatmasını, buna destek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı heyetinin ülkeye ziyaretini kabul etmesini istedi.

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Borrell ile Makey'in cuma gecesi telefon görüşmesi yaptığı ve 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden bu yana yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Borrell, adil olmadığı ve hile karıştırıldığı gerekçesiyle AB'nin seçim sonucunu tanımadığına, Aleksadr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadığına yönelik tutumunu ifade etti. Borrell, ayrıca muhalefete baskı yapılmamasını, siyasi tutukluların ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, medya özgürlüğünün sağlanmasını ve muhalefetle kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatılmasını talep etti.

AB'nin AGİT'in çabalarını desteklediğini vurgulayan Borrell, mevcut AGİT dönem başkanı Arnavutluk ile sonraki dönem başkanı İsveç'in Belarus'a ortak ziyaretle ulusal diyaloğu destekleme teklifini Minsk yönetiminin kabul etmesini istedi.

Borrell, ayrıca Belarus yönetiminin Polonya ve Litvanya'nın Minsk'teki diplomatik temsilciliğini düşürmeleri talebine karşı AB'nin bu iki üye ülkeyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AB, Belarus'taki seçimlerden sonra başlayan protestolarda göstericilere yönelik şiddetten sorumlu tuttuğu 40 kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB'nin bu listenin genişletilmesi için çalışma yaptığı belirtiliyor.

AB yönetimi, yönetimin muhalefetle diyalog başlatmasını isterken Polonya ve Litvanya gibi bazı üyeler Belarus'a yönelik daha sert bir tutum istiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay