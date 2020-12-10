  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'den bataryalara standart hazırlığı
Ekonomi

AB'den bataryalara standart hazırlığı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:37:39 -
AB'den bataryalara standart hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), piyasalarda yer alacak endüstriyel, otomobil veya taşınabilir bütün bataryalara geri dönüşümlü malzeme içeriği, karbon ayak izi, performans ve dayanıklılık gibi standartlar getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, iklim hedefleri doğrultusunda hazırladığı sürdürülebilir bataryalara ilişkin düzenleme teklifini yayımladı.

Buna göre, AB piyasalarında yer alacak bataryalar, bütün yaşam döngüleri boyunca sürdürülebilir, yüksek performanslı ve güvenli hale getirilecek.

Bataryalar, en düşük çevresel etki ile üretilecek. Batarya üretiminde kullanılan malzemelerin insan haklarına saygılı, sosyal ve ekolojik standartlara uygun olması gerekecek.

Bataryaların kullanım ömürleri sonunda başka bir amaçla kullanılması, yenileştirilmesi veya geri dönüşüme tabi tutulması ile değerli materyallerin ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanacak.

AB pazarında yer alacak endüstriyel, otomobil veya taşınabilir bütün bataryalara minimum geri dönüşümlü malzeme içeriği, karbon ayak izi, performans ve dayanıklılık gibi standartlar getirilecek.

Batarya alanında Avrupa'da büyük ölçekli yatırımlara destek sağlanacak.

2030 yılına kadar taşınabilir bataryaların yüzde 70'inin toplanması ve geri dönüşümü gerçekleştirilecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yüzde 60'ının Nisan'a kadar hızlı bir şekilde aşılanacağını belirterek, “Temmuz'da maske..
Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar
Sağlık

Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar

Ahlatçı Holding çatısı altındaki Nanografi Nano Teknoloji şirketinin geliştirdiği protein temelli aşıda seri üretim için hazırlıklar hız kaz..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay